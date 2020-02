Monowheel: caratteristiche e normativa di riferimento (Di lunedì 3 febbraio 2020) Già molto diffuso in alcuni paesi europei, il Monowheel è arrivato anche in Italia; il suo utilizzo sperimentale è regolamentato dal “Decreto Toninelli”. Il “Monowheel” (letteralmente “monoruota”) è un dispositivo elettrico di micromobilità urbana. In alcuni paesi europei, come ad esempio Francia e Spagna, gode già di discreta diffusione mentre in Italia è approdato solo di recente, ricevendo un’accoglienza piuttosto tiepida. Il nodo principale da sciogliere resta quello di natura normativa, poiché si tratta di un mezzo di trasporto di difficile inquadramento. Di seguito, vediamo quali sono le caratteristiche salienti del monoruota elettrico e quali sono i riferimenti normativi inerenti alla circolazione stradale. Cos’è un Monowheel elettrico e come funziona Il Monowheel è un mezzo di trasporto a ruota singola. I primi tentativi ... newsmondo

