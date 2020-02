M5s, Fico ko: addio sogni da sindaco. Nugnes sbrocca: “Opportunità nel cesso” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La rabbia ai limiti del turpiloquio di Paola Nugnes, senatrice ex M5s, vicinissima a Roberto Fico, fa capire meglio di ogni altra valutazione politica che ieri i grillini hanno fatto la scelta giusta: presentarsi alle regionali in Campania, dire no all’accordo con il Pd, è stata la prospettiva scelta dal 90 per cento degli attivisti che hanno partecipato all’assemblea di ieri a Napoli. La Nugnes è letteralmente furibonda, e il motivo è semplice: il suo riferimento, Fico, che ha tentato di tenere aperta la porta dell’alleanza con il Pd, è stato messo in estrema minoranza. Tramonta così il sogno dei fichiani di uno scambio con Luigi De Magistris, quello che avrebbe portato l’attuale presidente della Camera a correre per la poltrona di sindaco di Napoli, a capo di una coalizione giallo-arancione, e che avrebbe ... anteprima24

