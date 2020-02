Le Sardine: “La foto con Benetton un errore. Pronti a confrontarci con il premier” (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’intervista delle ‘Sardine’ al Corriere della Sera: “La foto con Benetton un errore. Disponibili a incontrare il premier Conte”. ROMA – “La foto con Benetton un errore“. Il passo indietro delle ‘Sardine’ è avvenuto in un intervista al Corriere della Sera. “E’ stata un’ingenuità – ha ammesso Mattia Santori – perché ha offerto un assist a tutti quelli che non vedevano l’ora di screditarci. Prima o poi dovevamo sbagliare ma anche noi non siamo infallibili“. Il fondatore del movimento ha precisato di non aver incontrato mai incontrato l’azionista di Atlantia: “Mi avevano riservato un posto vicino a lui a tavola ma ho preferito restare in mezzo ai ragazzi. Non eravamo lì a nome delle Sardine ma a titolo personale“. Le ‘Sardine’ al premier Conte: ... newsmondo

