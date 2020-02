Le migliori foto con i Samsung Galaxy S20: scatti simultanei con QuickTake (Di lunedì 3 febbraio 2020) Grandi aspettative sono riposte nel Samsung Galaxy S20 e nelle prestazioni del comparto fotocamera. Sembra proprio che i risultati degli scatti dei futuri top di gamma saranno sensibilmente migliori rispetto agli stessi garantiti dagli attuali Samsung Galaxy S10 e questo non solo alle specifiche hardware ma anche grazie ad una serie di funzioni software importanti. Tra queste ci sarà quella denominata Quick Time, messa in luce dall'esperto di XDA Developers Max Weinbach. In cosa consisterà l'opzione QuickTake sui Samsung Galaxy S20? Le tre fotocamere posteriori principali scatteranno le loro rispettive foto contemporaneamente, con tutte e tre i sensori. Sarà l'utente a scegliere quale conservare perché migliore di tutte o più originale. Sempre lato funzioni software nuove di zecca per le prossime ammiraglie, ecco che sarà possibile approfittare di una versione video della funzione ... optimaitalia

