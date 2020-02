La perdita del lavoro è quasi tutta nei contratti a tempo indeterminato (Di lunedì 3 febbraio 2020) La settimana appena trascorsa ha prodotto due importanti dati economici: le stime preliminari del Pil relative al quarto trimestre 2019 e i dati sul mercato del lavoro del mese di dicembre 2019. Entrambi sono stati negativi e hanno raffreddato le aspettative per un 2020 significativamente migliore del 2019. Che l'Italia non sia in perfetta forma è abbastanza noto, ma la crudezza dei dati è servita per fotografare alcuni fenomeni forse non ancora chiari. Dei dati sul Pil si deve sottolineare l'estrema debolezza mostrata dal settore manifatturiero, una debolezza che si è manifestata per tutto il 2019, con un arretramento della produzione industriale e con una tendenza a un profilo piatto anche per il primo semestre 2020. E senza la spinta dell'industria, è ormai dimostrato, non si cresce; a maggior ragione l'Italia che rimane la seconda economia manifatturiera in Europa. Dei dati sul ... panorama

elvira_serra : Il contagio più pericoloso del #coronavirus: la perdita del buon senso... Dalle chat delle mamme ai cartelli contro… - lamarypopp : RT @francescatotolo: La Guardia Costiera libica ha salvato 40.000 vite in 3 anni, facendo anche diminuire le morti in mare passate da 4.581… - GianfrancoCast1 : RT @MarianoGiustino: #Turchia, il gradimento dell'operato di #Erdogan è in costante calo da ottobre 2019 (48%), lo rivela un sondaggio #Met… -