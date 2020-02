Internet è il posto meno sicuro per i minori (Di lunedì 3 febbraio 2020) Save The Children, Internet è il posto meno sicuro per i minori nella percezione degli adulti e dei ragazzi. Internet è il luogo più a rischio per i minori. Per molti l’analisi di Save The Children non rappresenta una grande sorpresa ma di certo non può non essere considerata per molti aspetti come una sconfitta della società moderna, che non riesce ad adeguarsi al progresso tecnologico. Save The Children, Internet è il luogo meno sicuro per i minori nella percezione degli adulti e dei ragazzi Secondo i risultati dell’indagine minori e percezione dei rischi condotta da Ipsos per SAve The Children. Internet risulta essere il luogo meno sicuro per i minori. Nella percezione collettiva, i rischi legati alla rete sono tanti e decisamente pericolosi. La preoccupazione riguarda soprattutto la pornografia. Molti temono la richiesta di immagini intime in cambio di ... newsmondo

chisairubae : non prende nemmeno internet in questo cesso di posto bast - bebeblogit : Save the children: internet è il posto più pericoloso per i minori - NewsMondo1 : Internet è il posto meno sicuro per i minori -