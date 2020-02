Il Napoli: Genova per noi è una meravigliosa notte “anima e core”… (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Napoli commenta così, sul suo sito, la vittoria contro la Sampdoria in trasferta. Genova per noi. Con carattere, mentalità, forza, intensità, orgoglio e qualità. Il Napoli batte la Samp attingendo al corredo emotivo di una sfida in altalena, con vibrazioni sinusoidali e con il veleno nella coda. Il veleno invocato da Gattuso che è tutto nel morso degli ultimi minuti, quelli che segnano un sorpasso esaltante e definitivo. C’è tutto in questo duello giocato a 100 all’ora con scenari che si sovrappongono alla stregua di emozioni agli antipodi. Apre Milik con un avvitamento di testa da manuale. Poi c’è la prima gioia in azzurro di Elmas che festeggia con le lacrime la sua primizia. La Doria rientra in partita con un capolavoro di Quagliarella, il solito super gol di Fabio che mettendo in fila le reti segnati contro il Napoli potrebbe aprire, a fine carriera, una ... ilnapolista

