I Simpson: le previsioni sui San Francisco 49ers non si avverano e perdono il Super Bowl (Di lunedì 3 febbraio 2020) Per una volta le previsioni dei Simpson non si sono avverate: al Super Bowl di quest'anno infatti non hanno trionfato i San Francisco 49ers contro i Kansas City Chiefs. I Simpson sono noti per la capacità di prevedere il futuro, ma stavolta hanno fatto cilecca perché i San Francisco 49ers hanno perso contro i Kansas City Chiefs al Super Bowl 2020, al contrario di quanto era stato raccontato in una puntata degli anni '90. Nell'episodio del 1999 intitolato "Sunday, Cruddy Sunday", infatti, Homer e i suoi amici di Springfield fanno un viaggio a Miami per il Super Bowl che vede i San Francisco 49ers trionfare contro il Kansas City. Come tutti sappiamo, Miami è stata la location del Super Bowl di quest'anno, quindi molti fan della serie hanno davvero ... movieplayer

Noovyis : (I Simpson: le previsioni sui San Francisco 49ers non si avverano e perdono il Super Bowl) Playhitmusic - - noemisdread : Tutti a parlare delle previsioni fatte dai Simpson ma secondo me tra non molto ci accorgeremo di essere appena usci… - fainformazione : Chiarimenti sulle previsioni dei Simpson su Coronavirus e la morte di Kobe Bryant Analizziamo le previsioni dei… -