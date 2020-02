Gianni Sperti come Sara Affi Fella | Amore nell’armadio fuori Uomini e Donne (Di lunedì 3 febbraio 2020) Molti si chiedono come possa l’opinionista indiscusso di Uomini e Donne essere ancora single, questa volta però Gianni Sperti sembra stupire tutti con un presunto Amore fuori da Uomini e Donne. I dubbi arrivano quanto, durante la giornata di ieri, Gianni posta un video, una camera addobbata romanticamente e che sembra proprio far pensare a … L'articolo Gianni Sperti come Sara Affi Fella Amore nell’armadio fuori Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

