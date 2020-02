Biathlon, Thomas Bormolini: “So di non avere il Dna del campione, ma devo capire cosa non va. Fatico nelle sprint” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quando mancano solo dieci giorni al via dei Mondiali 2020 di Biathlon che si disputeranno ad Anterselva, abbiamo scambiato due chiacchiere con il livignasco Thomas Bormolini, terza forza del movimento azzurro in campo maschile e protagonista di una recente caduta nella single-mixed di Pokljuka (Slovenia), dove ha anche rotto la carabina. Il ventottenne dell’Esercito ha disputato delle ottime tappe in apertura di stagione, in particolare a Östersund (Svezia), salendo anche sul podio con la staffetta maschile, e cerca di ritrovare le buone sensazioni in vista dell’appuntamento iridato. Partiamo dal tasto dolente, sei riuscito ad aggiustare la carabina dopo la caduta nella single mixed? “Purtroppo non ancora, l’ho lasciata ad un tecnico francese che si è preso l’impegno di ripararla. Per ora non è ancora pronta, per cui a casa mi sto allenando unicamente sul ... oasport

