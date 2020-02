AIA, Nicchi replica a Commisso: “Arbitri disgustati da questo comportamento” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nicchi presidente AIA ha commentato le dichiarazioni fatte ieri dal presidente della Fiorentina Commisso riguardo la classe arbitrale. Nicchi seccato ha detto che gli arbitri italiani sono disgustati da certi comportamenti e non ha voluto aggiungere altro. L'articolo AIA, Nicchi replica a Commisso: “Arbitri disgustati da questo comportamento” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

marcoconterio : ?? Il Presidente dell'AIA Marcello Nicchi durissimo sulle parole di #Commisso 'Gli arbitri italiani sono disgustati… - gianpy_italy : RT @VittoRoto: Che l'AIA intervenga quando le pare e piace non va bene. A #Rizzoli e #Nicchi consiglio un'apertura del mondo arbitrale vers… - NicoOreste : @FrancescaCphoto @officialmaz Ma perché il signor #nicchi non ci mette la faccia e non parla di errore grossolano… -