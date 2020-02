Achille Lauro a Sanremo 2020 fa già discutere: sul red carpet in canottiera VIDEO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Achille Lauro in canottiera sul red carpet del Festival di Sanremo 2020 Achille Lauro ci ha abituato ad eccessi e stravaganze e il cantante vuole continuare su questa strada per il Festival di Sanremo 2020. L’artista ha sfilato sul red carpet dell’evento in canottiera e con vistoso cerotto sul naso. Un look assolutamente fuori dagli … L'articolo Achille Lauro a Sanremo 2020 fa già discutere: sul red carpet in canottiera VIDEO proviene da Gossip e Tv. gossipetv

IlContiAndrea : Dodici big della prima serata di domani #Sanremo2020 Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Ire… - trash_italiano : Achille Lauro - 8: fuori dagli schemi come sempre, bel pezzo #Sanremo2020 - OndeFunky : Martedì: eugenio via di gioia fadi leo gassman tecla insolia achille lauro anastasio bugo morgan diodato elodie i… -