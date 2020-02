Video/ Cagliari Parma (2-2): highlights e gol. Cornelius trova il pari in extremis (Di domenica 2 febbraio 2020) Video Cagliari Parma (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, valida nella 22^ giornata della Serie A e disputata presto la Sardegna Arena. ilsussidiario

Inter : ?? | INTERVISTA 'Mercoledì c'è un'altra partita importante, quello che non abbiamo fatto contro il Cagliari dovremo… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Interviste, foto, video e tanti altri contenuti esclusivi. Tutto quello che c'è da sapere s… - profeta_x_caso : Dopo l'intervento all'ernia ho aspettato quasi tre mesi per ritornare in #bici #bike #falesie Calaregina #Cagliari -