The Masked Singer Uk: Skin è Duck, Jake Shears è Unicorn – i video degli smascheramenti (Di domenica 2 febbraio 2020) The Masked Singer Uk continua senza sosta a smascherare i propri partecipanti e se la quinta puntata ha visto l’eliminazione di Daisy (che si è rivelato essere Kelis), durante la sesta puntata sono stati eliminati ben due concorrenti: Duck e Unicorn. La prima ad esser stata smascherata è stata la papera Duck, eliminata dopo la performance di My Heart Will Go On di Celine Dion, mentre il secondo è stato l’Unicorno che ha cantato Girls & Boys dei Blur. Sotto le maschere due interpreti d’eccezione: Skin e Jake Shears degli Scissor Sisters. “Caz*o, ho vissuto i momenti migliori della mia vita facendo questo spettacolo strano, bizzarro e particolare. In quale altro posto avrei mai potuto cantare Kate Bush, Blur, ZZ Top e Lizzo vestito da Unicorno? L’intera esperienza è stata come essere in un romanzo postmoderno. Mi ha devastato essere stato smascherato. Non volevo ... bitchyf

esilisola : cioè il Cantante Mascherato è un format coreano, gli USA lo hanno comprato e modificato (facendo indossare marchere… - BarbaraColosimo : RT @dantesoll: The masked EndemolShine Italy crew! ?????? Grazie a tutti per averci creduto e per aver contribuito a questo grande successo! E… - Tony969696 : RT @dantesoll: The masked EndemolShine Italy crew! ?????? Grazie a tutti per averci creduto e per aver contribuito a questo grande successo! E… -