“Speranze finite”. Trovato il corpo di Mattia, 24 anni: dolore e lacrime (Di domenica 2 febbraio 2020) Da mercoledì non si avevano più notizie di Mattia Fiaschini, il ragazzo italiano di 24 anni disperso sulle Blue Mountains, in Australia. Purtroppo il ritrovamento non ha avuto una lieta fine, perché il corpo del giovane di Cesenatico è stato riTrovato alle 14.30 (ora locale) di domenica 2 febbraio. Ad annunciare la tragica notizia è stata la polizia locale. Fiaschini era considerato un trekker esperto, con alle spalle anche scalate importanti a livello internazionale. Per Mattia Le Blue Mountains non erano del tutto sconosciute e ha deciso di ritornare a esplorare la catena montuosa a ovest di Sydney, patrimonio dell’Umanità, meta ogni anno di milioni di turisti, ovvero una delle tappe irrinunciabili per chi desidera conoscere ed esplorare l’Australia. Questa volta Mattia non fa ritorno: “L’uomo, di 24 anni, è stato dichiarato disperso dopo essere andato a ... caffeinamagazine

Noovyis : (“Speranze finite”. Trovato il corpo di Mattia, 24 anni: dolore e lacrime) Playhitmusic - -