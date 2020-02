Sanremo 2020, Fiorello a Massimo Giletti: “Ti devi rilassare, parli sempre di polemiche” (Di domenica 2 febbraio 2020) Intercettato da un'inviata del programma di La7 'Non è l'Arena', Fiorello ne ha approfittato per mandare un messaggio al conduttore Massimo Giletti. Ritiene che il cinquantasettenne non faccia che parlare di polemiche, anche quando l'argomento è il Festival di Sanremo 2020. Lo ha invitato a rilassarsi. fanpage

