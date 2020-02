Sanremo 2020, chi è Alketa Vejsiu: “I miei modelli? Bonolis e De Filippi” (Di domenica 2 febbraio 2020) I suoi modelli? “Stimo molto Paolo Bonolis, è fantastico. E adoro Fiorello perché ha una dinamica e un’energia che ti coinvolgono: quanto mi diverto!”. La sua conduttrice preferita? “Maria De Filippi: ammiro la sua potenza, la sua capacità di non sbagliare mai nelle scelte che piacciono al pubblico. E poi è una forza della natura, c’è tanto da imparare da lei”. Senza dimenticare “grandi protagoniste come Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini, che sanno cantare e ballare”. Ma alla fine “l’importante è studiare, ispirarsi alle doti migliori di tutti e creare uno stile originale, tutto tuo”. Parola di Alketa Vejsiu, star della tv albanese, 36 anni appena compiuti, pronta al debutto come co-conduttrice di Sanremo. “Amadeus mi aveva invitato mesi fa, ma ero convinta di avere solo uno spazio per condividere un messaggio ... tvzap.kataweb

