Salvini contro Sanremo: «Non lo guarderò. Il vincitore è già deciso, sarà di sinistra» (Di domenica 2 febbraio 2020) In diretta Facebook dall’Emilia Romagna Matteo Salvini manda la sua stoccata al Festival di Sanremo a pochi giorni dal suo inizio. Il leader della Lega non sarà tra gli spettatori del festival. Dopo le recenti polemiche per la partecipazione dell’artista Junior Cally, a causa dei testi di alcune suoi canzoni scritte negli anni precedenti, Salvini ha ribadito il suo “no”: «In una settimana in cui cinque donne hanno perso la vita, Sanremo, la festa degli italiani si mette in mano a qualcuno che nei testi delle sue canzoni ha inneggiato alle violenze sulle donne con immagini di donne bendate e picchiate?», afferma l’ex ministro. «Che schifo, guardatevelo voi il Festival, con centinaia di migliaia di euro dati sempre ai soliti. Se devo guardare con mio figlio uno che canta e parla delle donne come tr*** da picchiare e violentare, non è il mio Sanremo», ... open.online

davidealgebris : Algebris ogni anno offre ai suoi team Vaccinazione contro Influenza/Flu Vaccination. Aiuta a proteggersi. La scienz… - repubblica : Caso Open Arms, nuova richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini per sequestro di persona. 'Il soccorso… - fanpage : Ultim'ora - Nuova richiesta di autorizzazione a procedere contro #Salvini per sequestro di persona -