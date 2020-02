Roma di scena a Empoli: servono 3 punti per non allontanarsi troppo (Di domenica 2 febbraio 2020) Roma – Ripartirà dal centro sportivo di Monteboro , nel comune di Empoli, la marcia dell’AS Roma femminile in campionato. Le giallorosse, reduci da 1 punto in 2 partite contro Milan e Fiorentina, vogliono centrare il primo successo di questo girone di ritorno. Contro le toscane, nella gara valida per la 14esima giornata di campionato, calcio d’inizio fissato per le ore 12.3o. 4 i punti di ritardo su Milan e Fiorentina. Rossonere e Viola occupano la seconda piazza a pari merito Per Bavagnoli e le sue ragazze vietato fallire per non perdere ulteriore terreno dal secondo posto, ultimo valido per accedere alla prossima Champions League. Le due squadre che precedono le Capitoline in classifica sono altresì le ultime due affrontate in stagione: il Milan e la Fiorentina, ambedue appaiate a quota 29 punti. Empoli corsaro sul Milan, ma giustiziato nelle ultime 2 giornate da ... romadailynews

romadailynews : Roma di scena a Empoli: servono 3 punti per non allontanarsi troppo: Roma – Ripartirà dal… - scorpio66966 : RT @Samuelt54297452: La scena era impressionante e straziante, una interminabile fila di croci, sei mila, lungo la via Appia che dalla capi… - eriklaban : RT @Samuelt54297452: La scena era impressionante e straziante, una interminabile fila di croci, sei mila, lungo la via Appia che dalla capi… -