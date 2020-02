Piero Pelù: "Ho perso un amico e combatto contro cocaina ed eroina. Le droghe leggere andrebbero liberalizzate" (Di domenica 2 febbraio 2020) “Sanremo non è più quello di un tempo”. Piero Pelù si racconta al Corriere della Sera alla vigilia del Festival della canzone italiana. “Negli anni ’80 era inguardabile, si cantava in playback. Ci sono stati i festival di Fabio Fazio, che aveva in gara anche i Subsonica. Prima ancora ci sono passati Rino Gaetano, Zucchero, Vasco”. Ma c’è spazio per la politica e per tanti ricordi personali. La famiglia e un amico, morto per droga Ora si è sposato.«Lo scorso settembre. Con Gianna, direttrice d’orchestra. Ero uno scapolone impunito e appena l’ho vista, pem!, è partita una legnata micidiale. Ho anche pensato di far dirigere a lei l’orchestra di Sanremo che suonerà “Gigante”. Ma abbiamo preferito evitare l’effetto Al Bano e Romina. Così ci ... huffingtonpost

LaCnews24 : Piero Pelu': ''In spiaggia nudo? Mi capita spesso in Calabria, a Badolato'' #calabrianotizie #newscalabria - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Piero Pelù: 'Ho perso un amico e combatto contro cocaina ed eroina. Le droghe leggere andrebbero liberalizzate' https:/… - HuffPostItalia : Piero Pelù: 'Ho perso un amico e combatto contro cocaina ed eroina. Le droghe leggere andrebbero liberalizzate' -