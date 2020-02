Nina Moric contro la suocera: "Si vergogni, non nomini più Carlos" - (Di domenica 2 febbraio 2020) Novella Toloni Scontro aperto sui social tra Nina Moric, Luigi Favoloso e sua madre Loredana che continuano a pubblicare commenti e messaggi l'uno contro l'altro, mettendo nel mezzo anche il giovane Carlos È guerra aperta tra Nina Moric e il suo ex fidanzato Luigi Favoloso. Dopo la bufera mediatica scatenatasi in seguito alle pesanti accuse di violenze mosse dalla showgirl croata contro l'ex - e smentite con forza da Favoloso a "Live! Non è la D'Urso" - oggi tengono banco alcuni commenti social della suocera, Loredana Favoloso. Questa sera nello show di Barbara d'Urso Luigi si dovrà confrontare con sua madre e forse anche con la sua ex, ma nelle ultime ore la vicenda ha preso una piega inaspettata che ha coinvolto anche il figlio di Nina, Carlos Maria Corona. Che tra Nina e Loredana non corresse buon sangue lo si era capito due settimane fa, quando le due si erano ... ilgiornale

