Negli ospedali 22 persone in osservazione (Di domenica 2 febbraio 2020) Tiziana Paolocci I due cinesi contagiati in condizioni «discrete», negativo il cittadino romeno Mascherine sold out, paura nelle scuole e ristoranti cinesi deserti. Cresce la psicosi coronavirus, ma non di pari passo con il numero di contagiati, che resta limitato alla coppia cinese ricoverata all'Istituto Nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Le condizioni della donna cinese di 65 anni e del marito di 66, provenienti dalla città di Wuhan, risultati positivi al test, sono monitorate continuamente. I medici hanno fatto sapere che lei, pur mantenendo condizioni cliniche discrete, ieri ha presentato un episodio di nausea e vomito, mentre lui è in condizioni cliniche stazionarie, con un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale e presenta febbre associata a tosse e astenia. Non ha contratto il virus, invece, Marian C., l'operaio romeno di 42 ... ilgiornale

