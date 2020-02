Mazzarri verso l’esonero: ecco chi può sostituirlo (Di domenica 2 febbraio 2020) Walter Mazzarri è sempre più vicino all’esonero: dopo la pesante sconfitta contro il Lecce si valutano i nomi per sostituirlo Walter Mazzarri è sempre più vicino all’esonero da allenatore del Toro. La pesante sconfitta maturata al Via Del Mare contro il Lecce (4-0) rischia di pesare come un macigno sul futuro granata del tecnico. 15 gol incassati in una settimana sono uno score impietoso che indurrà la dirigenza del Toro a profonde riflessioni. Il primo nome in lista per sostituire il tecnico toscano è quello di Moreno Longo, ex allenatore della Primavera granata. Più staccate al momento le alternative: Ballardini, De Biasi, Di Biagio e Prandelli. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

