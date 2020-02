Matteo Salvini su Sanremo 2020: “So chi vincerà il Festival” (Di domenica 2 febbraio 2020) Questo articolo Matteo Salvini su Sanremo 2020: “So chi vincerà il Festival” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Matteo Salvini ha svelato di sapere chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2020: la confessione inaspettata del leader della Lega sulla kermesse. Matteo Salvini è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2020 e, ha assicurato, durante una sua diretta andata in onda su Facebook, che è già a conoscenza di chi vincerà … youmovies

LegaSalvini : ++ #SALVINI, ALTRA RICHIESTA DI PROCESSO PER IL CASO OPEN ARMS: 'VOGLIONO FERMARE ME E INTIMORIRE VOI' ++ - Fontana3Lorenzo : Non sanno più cosa inventare per eliminare politicamente la Lega e Matteo Salvini. Una cosa è certa noi non mollere… - LegaSalvini : ++ DOMANI MATTEO SALVINI IN SICILIA A PALERMO! ++ Ecco tutto gli appuntamenti della giornata! -