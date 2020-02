Maria De Filippi a C' è posta per te | una storia estrema di corna | Sei lo str***

Maria De Filippi asfalta un ospite a C’è Posta per Te “Sei lo str**** dell’anno” : Nell’ultima messa in onda di C’è Posta per Te, Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi. asfalta uno degli ospiti venuto a raccontare la sua storia. Lo scorso 1 febbraio 2020, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del programma dedicato ai sentimenti. Durante una storia di tradimento e richiesta di perdono, la conduttrice non è riuscita a trattenere la sua opinione ed ha sbottato contro un marito fedifrago, affermando: ...

Maria De Filippi troppo mascolina | Dama contro Uomini e Donne : Maria De Filippi o la si ama o la si odia e nelle ultime settimane stanno emergendo alcuni ritrovamenti e commenti poco carini sul suo conto, come a esempio il definirla “troppo mascolina”. Ma cosa succede quando a offenderla è proprio una Dama che tutt’ora si trova nel parterre femminile di Uomini e Donne? Nello […] L'articolo Maria De Filippi troppo mascolina | Dama contro Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com.

“Sei lo stro*zo dell’anno” - C’è posta per te : Maria De Filippi sbotta con l’ospite : C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta con l'ospite: «Sei lo str*** dell'anno». Ieri sera, a C'è posta per te la storia di Ernesto che dopo aver tradito ripetutamente la moglie arriva in studio per chiederle perdono. Maria De Filippi racconta la storia di Ernesto: «Ha tradito la moglie per tre anni in maniera non continuativa con una donna che frequentava la loro casa». La moglie, con cui ha tre figli, si dice ancora innamorata di lui, ...

Amici 19 - Maria De Filippi si scatena e balla Justin Timberlake. Giulia - Valentin e il “polemico” Nicolai promossi al serale : Si stringe sempre di più il cerchio degli allievi che potranno accedere al serale di “Amici di Maria De Filippi” e conquistare così il trofeo della vittoria. Dopo la cantautrice Nyv, altri tre hanno conquistato la maglia verde: la cantante Giulia, il ballerino di danza latino-americana Valentin e la new entry, il ballerino di danza classica Nicolai. Quest’ultimo, infatti, ha convinto subito i giudici esterni e ha conquistato ...

Ascolti tv - Maria De Filippi si conferma regina del sabato sera : Quasi 6 milioni di persone hanno seguito il programma 'C'è posta per te' su Canale 5. Al secondo posto il film 'Wonder' su...

C’é Posta Per Te - Quarta Puntata : Giovanna Mente Spudoratamente a Maria De Filippi! : C’è Posta Per Te, Quarta Puntata: tutte emozionanti storie nello studio di Maria De Filippi e tra le sorprese anche il regalo del campione Ciro Immobile e di sua moglie Jessica Melena ad una famiglia forte e speciale. Ecco tutto quello che è successo nella Quarta Puntata Puntata di C’è Posta per Te! C’è Posta Per Te 2020, Quarta Puntata: la sorpresa di Ciro Immobile e Jessica Melena e le altre storie della serata La Quarta Puntata di C’è ...

Ascolti tv 1 febbraio : poker di Maria De Filippi - C’è Posta per te non ha rivali. Vola Verissimo di Toffanin : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, sabato 1 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la quarta puntata di C’è Posta per Te con Maria De Filippi. Mentre su Rai Uno veniva trasmessa il film Wonder. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Verissimo di Silvia Toffanin e Italia Sì con Marco Liorni. Mentre il preserale con ...

“Sei lo stro** dell’anno!”. C’è posta per te - Maria De Filippi sbrocca al concorrente. Cosa è successo : Alla fine è andato tutto bene tranne che per l’umore di Maria, oramai rovinato da questa storia difficile. Ma partiamo con ordine: a C’è posta per te arriva la storia di Ernesto e Licia. Quest’ultima ha deciso di perdonare il marito, dal quale ha avuto tre figli, dopo un tradimento. Il perdono non è arrivato facilmente: determinante è stato l’intervento di Maria De Filippi, che ha fatto il possibile per convincere la sua ospite ad aprile la ...

Maria De Filippi irriconoscibile e struccata : non sembra lei [FOTO] : Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Il pubblico la considera anche una donna di gran classe, che nella sua semplicità ha saputo restare al passo con i tempi, raffinando il suo fascino anche con il passare degli anni… Maria De Filippi e lo scatto dal passato [FOTO] Siamo abituati a vederla sempre composta ed elegante, anche nella sua semplicità. Tra tutte le sue colleghe ...

Tradimento Mariano a C’è Posta per Te : una signora mente alla De Filippi : Ieri sera Giuseppe ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per incontrare una sua vecchia fiamma, Giovanna, che aveva conosciuto 70 anni fa. “Lui è venuto qui per vedere se questa conoscenza che risale al 1950 può avere un futuro. – ha iniziato a raccontare Maria – Giuseppe in questi anni ha risentito telefonicamente Giovanna, conosciuta a Trapani quando lui aveva 20 anni e lei 13. I due si sentono spesso, ma quando lui le ...

C’è posta per te - Licia perdona il marito : il gesto di Maria De Filippi non piace : C’è posta per te, Licia apre la busta al marito Ernesto dopo il gesto di Maria De Filippi Lieto fine a C’è posta per te per Ernesto e Licia. Quest’ultima ha deciso di perdonare il marito, dal quale ha avuto tre figli, dopo un tradimento. Il perdono non è arrivato facilmente: determinante è stato l’intervento […] L'articolo C’è posta per te, Licia perdona il marito: il gesto di Maria De Filippi non piace ...

‘È morto a soli 13 anni…’ : Maria De Filippi - la voce rotta dall’emozione a C’è Posta per Te [FOTO] : Quarto appuntamento di C’è Posta per Te Stasera su Canale sta andando in onda la quarta puntata di C’è Posta per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo il grande successo d’ascolti dei precedenti appuntamenti con circa sei milioni di telespettatori e il 31% di share, oggi in studio erano presenti due ospiti speciali. Stiamo parlando del giocatore di calcio Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. La ...

Amici di Maria De Filippi - chi va al serale : Ad Amici si sta via via formando la squadra del serale. Tra felicità e delusione, ecco chi è stato promosso. La squadra del serale di Amici di Maria De Filippi sta prendendo forma. Nella puntata del talent show di Canale 5 andata in onda oggi sabato 1 febbraio, tre allievi della scuola hanno ottenuto la maglia del serale, convincendo i professori e i giudici esterni a credere eArticolo completo: Amici di Maria De Filippi, chi ...

Maria De Filippi - conoscete suo fratello? Ecco chi è Giuseppe [FOTO] : Maria De Filippi, la regina di Canale 5 è ammirata e seguita da milioni di telespettatori: un successo che la moglie di Maurizio Costanzo ha raggiunto anno dopo anno. Nonostante sia presente tutti i giorni in TV non tutti conoscono le sue origini e la sua famiglia. Sapete che ha un fratello? Ecco chi è […] L'articolo Maria De Filippi, conoscete suo fratello? Ecco chi è Giuseppe [FOTO] proviene da www.meteoweek.com.