Infortunio Verdi: problema ai flessori. Il comunicato del Torino (Di domenica 2 febbraio 2020) Infortunio Verdi: problema muscolare per il fantasista granata, costretto ad abbandonare il campo al 23′ de primo tempo Piove sul bagnato in casa Toro. Come se non bastasse il doppio vantaggio del Lecce, Walter Mazzarri ha dovuto affrontare anche l’Infortunio capitato a Simone Verdi. Il fantasista granata è uscito al 23′ per un problema muscolare alla coscia sinistra. Verdi ha interrotto autonomamente la corsa, accasciandosi in campo e chiedendo il cambio. Al suo posto è entrato Millico. Il Torino ha emesso un comunicato ufficiale per chiarire le condizioni del giocatore: «Simone Verdi è uscito al 23′ del primo tempo nella partita contro il Lecce per un dolore muscolare ai flessori della coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

