Il Mattino: Mertens è pronto al rinnovo, per Callejon invece il futuro è in Spagna (Di domenica 2 febbraio 2020) Mertens e Callejon, due contratti in scadenza e, probabilmente, due futuri diversi. Il belga non si è lasciato sedurre dalle proposte arrivate in questa sessione di mercato, secondo il Mattino, la sua volontà è quella di restare a Napoli per diversi motivi. Innanzitutto il rapporto con la città e i suoi abitanti e poi il record che l’attaccate insegue per superare Marek Hamisk come miglior marcatore azzurro. la trattativa tra il belga e il Napoli non è ancora avviatissima, visto che da parte sua si è detto disponibile a un prolungamento per altri 2 anni alle stesse cifre dell’attuale contratto (4 milioni a stagione). Mail club azzurro ancora non ha fatto passi in avanti verso di lui per provare a trovare l’accordo No ha la stessa prospettiva invece Callejon, per lo spagnolo infatti si prospetta un ritorno in Spagna dove lo aspetta il Valencia nelle ultime settimane non ci sono ... ilnapolista

