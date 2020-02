FORMAZIONI Milan Verona: Leao-Rebic in attacco (Di domenica 2 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Milan Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Hellas Verona, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/2020. Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura; Leao, Rebic. All. Pioli. Hellas Verona (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Zaccagni.​ All. Juric. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

