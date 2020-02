Fonte interna Juve confessa: “Si sta pensando a Van Dijk”, ecco i dettagli su un retroscena clamoroso (Di domenica 2 febbraio 2020) Vero o non vero, già così avrebbe del clamoroso. Sia il nome sia l’offerta monstre che sarebbe stata messa in atto. Una voce incredibile è rimbalzata in queste ultime ore dall’Inghilterra e riguarda il calciomercato della Juventus. Come rivelato dal Sun, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su Virgil Van Dijk, colosso difensivo del Liverpool considerato attualmente tra i migliori calciatori al mondo nel suo ruolo. Sam Bartram, la solitudine dei numeri uno. Il portiere che si perse nella nebbia e giocò durante le sue nozze Stando a quanto scritto dal noto quotidiano, la Vecchia Signora starebbe preparando un’offerta da oltre 175 milioni di euro. Il Sun cita la Fonte della notizia, una figura interna alla Juve di cui il giornale riporta testualmente le parole: “Dopo aver vinto diversi trofei con il Liverpool, la Juve pensa che van Dijk ... calcioweb.eu

