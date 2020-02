Finanziamento per le imprese campane, soddisfatto Picarone (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Agricoltura, sviluppo e competitività: la Regione si impegna a cofinanziare, con 5 milioni, le imprese campane dei contratti di filiera e di distretto 2015-2020 IV Bando. Così l’On. Franco Picarone, presidente II Commissione permanente Bilancio e Finanza: “La Direzione regionale Agricoltura ha trasmesso la comunicazione dell’impegno al Ministero delle Politiche Agricole: la Regione stanzia risorse integrative per 5 milioni in coFinanziamento – nell’ambito di quelle previste per il Patto per la Campania – al fine di realizzare le aspettative di sviluppo e competitività delle imprese di settore. Tanto si evince dalla nota del Presidente De Luca al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale On. Giuseppe Provenzano dopo la riprogrammazione del Patto definita il 27 dicembre scorso. soddisfatto ... anteprima24

