Commisso furioso a Sky | «La partita è stata decisa dall’arbitro»

Il presidente della Fiorentina Commisso, non ha trattenuto la sua contrarietà ai microfoni Sky dopo la sconfitta subita oggi dalla Juventus, una sconfitta, a suo parere, decisa dall'arbitro più che dal campo "Sono molto arrabbiato. Sono qua da sette mesi e non ho mai voluto dire niente agli arbitri: con il Genoa c'era un rigore e non sono andati al VAR, con l'Inter c'era un rigore e l'arbitro non è andato al VAR. Oggi c'è andato ed ha confermato un rigore che non c'era. Oggi le partite in Serie A vengono decise dagli arbitri. La Juventus non ha bisogno degli aiuti degli arbitri, la partita deve essere vinta in campo, non grazie ai regali in campo. Il calcio italiano è visto in tutto il mondo, certe cose disgustano le persone, come sono disgustato io. Se vogliono farmi una multa, la pago, senza problemi. Il primo rigore ci può stare, il ...

