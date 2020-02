Auditel ‘Uomini e Donne’, ecco qual è stata la puntata più vista (e quale la meno seguita) della settimana dal 27 al 31 gennaio! (Di domenica 2 febbraio 2020) Si è conclusa una nuova settimana di Uomini e Donne, il programma pomeridiano firmato da Maria De Filippi che da ormai vent’anni tiene compagnia a milioni di italiani. Anche questa volta le puntate che hanno raccolto più telespettatori davanti alla tv sono state quelle che hanno avuto come protagonisti le dame e i cavalieri del Trono Over: andato in onda 4 giorni su 5. L’appuntamento più premiato è stato quello di mercoledì 29 che ha raggiunto il 24% di share e 3.163.000 spettatori, in cui abbiamo assistito ad una nuova segnalazione su Armando Incarnato riportata da Veronica Ursida, e in cui il cavaliere al suo ennesimo “stai zitta” rivolto alla malcapitata di turno è stato anche ripreso dalla padrona di casa. Al secondo posto la puntata di martedì 28 che, con gli ormai abituali battibecchi tra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari, ha assicurato al ... isaechia

