As: il Barcellona aveva chiamato Allegri per la panchina (Di domenica 2 febbraio 2020) Mentre fanno discutere le polemiche tra Adani e Massimiliano Allegri, dove l’opinionista di Sky ha suggerito all’ex tecnico della Juve di parlare di meno ed allenare di più, As rivela che quella di Max è una scelta e non certo una mancanza di offerte. Secondo il quotidiano spagnolo infatti Allegri è tra i tecnici che il Barcellona aveva contattato per la panchina prima di prendere Setién. Quique Setién è l’allenatore del Barça perché ci sono stati cinque tecnici che hanno detto di no. Si sapeva che le opzioni erano, in questo ordine, Xavi, Koeman, Pochettino e García Pimienta. Ora si sa che dopo Pochettino la posizione è stata offerta anche a Massimiliano Allegri, che a maggio aveva cessato di essere l’allenatore della Juventus. L'articolo As: il Barcellona aveva chiamato Allegri per la panchina ilNapolista. ilnapolista

