Wonder, il film: trama, cast e streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) Wonder, il film: trama, cast e streaming Wonder è un film del 2017 che ha come protagonista un giovane Jacob Tremblay, che interpreta Auggie, un bambino con una malformazione craniofacciale che lo porta a essere emarginato dal resto del mondo. Nel film, al suo fianco vediamo nomi importanti del firmamento hollywoodiano, come Julia Roberts. La storia è la trasposizione cinematografica dei libri scritti da R.J.Palacio, scritti e pubblicati nel 2012. Vediamo di seguito qual è la trama del film, il cast e dove vederlo in tv e in streaming. Wonder, la trama del film Auggie è un bambino affetto dalla Sindrome di Treacher Collins, una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, ma è stufo di vivere come un emarginato, vuole interagire con gli altri bambini e così, nonostante la riluttanza della madre, s’iscrive alla scuola pubblica locale. Per Auggie è una serie di prime volte: che ... tpi

RaiUno : 'Visto che non sono mai andato a una scuola vera, sono pietrificato!' Una storia da cui avremo molto da imparare!… - Guerreruviola : RT @RaiUno: 'Visto che non sono mai andato a una scuola vera, sono pietrificato!' Una storia da cui avremo molto da imparare! Il film #Won… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Wonder”, il film che ha commosso gli spettatori -