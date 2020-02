WhatsApp smette di funzionare su milioni di smartphone Android e iOS (Di sabato 1 febbraio 2020) Da oggi primo febbraio, sono milioni gli smartphone su cui il servizio di messaggistica WhatsApp non funzionerà più.I dispositivi Android e iPhone che supportano solo sistemi operativi obsoleti non saranno più in grado di eseguire l’app di proprietà di Facebook.WhatsApp ha dichiarato che la mossa è stata necessaria per proteggere la sicurezza dei suoi utenti.Ti potrebbe interessare: Come attivare il tema scuro su WhatsApp Beta (solo Android)WhatsApp smette di funzionare su questi smartphoneGli smartphone che utilizzano Android 2.3.7 e versioni precedenti e iOS 8 o versioni precedenti sono quelli interessati dall’aggiornamento.I sistemi operativi per i quali WhatsApp sta abbandonando il supporto sono sistemi operativi legacy, che non vengono più aggiornati o installati su nuovi dispositivi.Per continuare a utilizzare il servizio di messaggistica dovrai per forza acquistare un ... pantareinews

