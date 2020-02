Sassuolo, Caputo e Boga schiantano la Roma 4-2. Ora la Champions è a rischio (Di sabato 1 febbraio 2020) Grazie ad un primo tempo strepitoso, nel quale ha annientato l'avversario con tre gol in pochi minuti, la squadra di De Zerbi è riuscita a portare a casa una vittoria meritata e un risultato prestigioso. Dopo la doppietta di Caputo e il gol di Djuricic, nella ripresa sono arrivate anche le reti di Dzeko, Veretout e Boga. Nella ripresa espulsione per Pellegrini e doppio esordio per Perez e Villar. fanpage

SassuoloUS : INTERVALLO | #SassuoloRoma 3?-0? Strepitoso primo tempo dei neroverdi! Sassuolo avanti grazie alle reti di Ciccio… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Roma 2-0, rete di Caputo F. (SAS) - SkySport : ???? Serie ?? – 22^ Giornata ?? #Sassuolo ?? #Roma 4-2 ? #Caputo (7’) ? #Caputo (16’) ? #Djuricic (26’) ? #Dzeko (55’) ?… -