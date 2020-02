Rinnovabili, al via la seconda gara del Gse: tempo fino al 1° marzo 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Gse ha aperto ieri alle ore 12 il secondo bando per l’assegnazione di incentivi per la produzione elettrica da Rinnovabili. Le domande potranno essere inviate fino alle ore 12 del 1° marzo 2020.Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante l’applicazione informatica Portale FER-E, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24. L'articolo Rinnovabili, al via la seconda gara del Gse: tempo fino al 1° marzo 2020 proviene da Ildenaro.it. ildenaro

Energia e clima - via libera al piano nazionale : entro il 2030 le Rinnovabili dovranno contribuire per il 30% al consumo totale : Restano confermati i target sull’efficienza energetica e sulle emissioni di gas serra, mentre si fa qualche passo in più sul fronte degli obiettivi al 2030 per le rinnovabili. Dopo averlo inviato a Bruxelles, alla Commissione europea, il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo definitivo del piano nazionale Integrato per l’Energia e il clima (Pniec), predisposto con i ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti. Un documento di 300 ...

alberto_parini : Celle solari notturne: l’Università del Maryland inverte il fotovoltaico - preuniop : Al via il progetto per la produzione di biometano per autotrazione da scarti agroalimentari Eni, Inalca e Havi Log… - Enricopalacino : RT @rinnovabiliit: Legge climatica #UE: al via il dibattito. E’ una corsa contro il tempo quella della Commissione e dell’#Europarlamento p… -