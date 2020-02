Quando Gaucci cacciò Ahn da Perugia per il ‘golden gol’ all’Italia (Di sabato 1 febbraio 2020) Nel 2002 Luciano Gaucci, presidente del Perugia, licenziò il nordcoreano Ahn non permettendogli di rientrare in squadra. Motivo? Segnò il golden gol all'Italia ai Mondiali e l'ira funesta del numero uno del club umbro fu tremenda: "Quel signore non deve più accostarsi alla nostra squadra!". Ahn era stato acquistato 2 anni prima. fanpage

