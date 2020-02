Meteo NAPOLI: molte nubi nel weekend, con qualche pioviggine (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Meteo su NAPOLI, nonostante l'anticiclone, vedrà la presenza di intensa nuvolosità per tutto il weekend, tanto da non escludere qualche isolata goccia di pioggia. Per un peggioramento più significativo bisognerà attendere al martedì, con freddo al seguito. Sabato 1 febbraio: coperto con pioviggine. Temperatura da 10°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Domenica 2: molto nuvoloso. Temperatura da 10°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Lunedì 3: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Martedì 4: coperto con pioviggine, ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. ... meteogiornale

NapoliOpen : Partly Cloudy Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - OpenNapoli : RT @NapoliOpen: Previsione Meteo a #Napoli domani! Max 16 e Min 11 Ora 9 Southwest Velox 2 @OpenNapoli - zazoomnews : Meteo Napoli oggi venerdì 31 gennaio: nuvole tutto il giorno - #Meteo #Napoli #venerdì #gennaio: -