LIVE Kenin-Muguruza 4-6 6-2 5-2, Finale Australian Open 2020 in DIRETTA: break della statunitense ad un passo dal titolo! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 Kenin batte Muguruza in tre set (4-6, 6-2, 6-2) e conquista il primo Slam della sua carriera, autrice di un percorso straordinario! 6-2 La partita si chiude con un altro doppio fallo di Muguruza! 40-A Risposta vincente in diagonale con il dritto della statunitense, secondo match point. 40-40 Scappa la risposta all’americana. 40-A Seconda di servizio troppo controllata dell’iberica, Kenin ne fa un sol boccone con il rovescio. Match point. 40-40 Secondo doppio fallo consecutivo per Muguruza! Confusione totale per lei. 40-30 Sesto doppio fallo per la spagnola. 40-15 Altro ace di Muguruza, aiutata e non poco dal servizio. 30-15 Ennesimo rovescio vincente in risposta per Kenin. 30-0 Ace centrale per la nativa di Caracas. 15-0 Prima vincente della spagnola. 5-2 Risposta di Muguruza in rete. 40-30 Accelerazione da paura di ... oasport

