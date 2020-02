La nave Open Arms sbarcherà a Pozzallo domenica mattina (Di sabato 1 febbraio 2020) Stato di preallerta a Pozzallo per l'arrivo della Open Arms, la nave della Ong spagnola Proactiva, previsto per domattina. La nave era in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro dove sbarcare i 363 migranti messi in salvo negli ultimi 5 giorni. Lo sbarco dei migranti da Open Arms è previsto ufficialmente dalle 8.30 di domani mattina. Open Arms era appena tornata in zona operazioni dopo una sosta tecnica per rimettere a posto un motore che faceva le bizze. Il primo salvataggio di 56 persone lo ha compiuto in acque internazionali il 27 gennaio. Il giorno successivo, a bordo di un gommone sovraffollato aveva recuperato altri 102 migranti. Dopo qualche ora, a circa trenta miglia dall'ultimo recupero, aveva messo in salvo altre 79 persone. Le accuse a La Valletta: "Nega evacuazioni mediche" Il 29 gennaio, stando alla cronaca di Oscar Camps, 'patron' di Proactiva, ... agi

