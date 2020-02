Italiano scomparso in Australia: Mattia Fiaschini stava andando a fare un’escursione (Di sabato 1 febbraio 2020) Non si hanno più notizie di lui da mercoledì, quando ha intrapreso un'escursione in solitaria sulle Blue Mountains, catena montuosa a ovest di Sydney. Le preoccupazioni sono legate al fatto che nella zona dove si sarebbe smarrito il 24enne non c’è ricezione, quindi è impossibile avere un contatto telefonico. fanpage

ilmessaggeroit : Italiano scomparso in Australia: di Mattia Fiaschini, 24 anni, nessuna notizia da mercoledì - giovcusumano : RT @fabcet: Io domando ai sovranai: Avete mandato al Parlamento Europeo Bombolo Rinaldi a 20.000€ al mese per filmare Farage che era il cap… - Barabba1 : RT @fabcet: Io domando ai sovranai: Avete mandato al Parlamento Europeo Bombolo Rinaldi a 20.000€ al mese per filmare Farage che era il cap… -