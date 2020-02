Iscrizioni, gli studenti preferiscono i licei. Boom dello scientifico (Di sabato 1 febbraio 2020) Ieri era l’ultimo giorno per le Iscrizioni agli istituti superiori. Sul Messaggero i primi dati diffusi dal Miur circa i percorsi scelti dalle famiglie. Innanzitutto, preferenza ai licei con conseguente degradamento degli istituti professionali. Un trend che ha caratterizzato già gli ultimi anni. A settembre, a varcare la soglia dei licei, sarà il 56,3% dei ragazzi (contro il 55,4% dell’anno scorso). Gli istituti tecnici sono invece passati dal 31 al 30,8%, mentre i professionali scendono dal 13,6% dell’anno scorso al 12,9%. Tra i licei, Boom per lo scientifico. A sceglierlo è stato il 26,2% dei ragazzi, rispetto al 25,5% del 2019/2020. Quasi un liceale su due. Il classico riguarda invece il 6,7% dei ragazzi, con un calo dello 0,1% in un anno. Perde quota anche il linguistico con 8,8% (rispetto al 9,3% del 2019). Il Boom dei licei interessa soprattutto Lazio, Abruzzo e ... ilnapolista

