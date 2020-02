GF Vip, dopo le offese Wanda Nara affronta Barbara Alberti: il gesto non passa inosservato (Di sabato 1 febbraio 2020) Al GF Vip hanno fatto molto discutere le parole di Barbara Alberti su Wanda Nara. Chiacchierando con Rita Rusic e Andrea Montovoli in camere da letto la scrittrice si era probabilmente dimenticata di avere il microfono aperto (e infatti dopo prova a coprirlo ma inutilmente) lasciandosi andare a termini non proprio lusinghieri sull’opinionista del reality insieme a Pupo. “Ma come Wanda Nera, Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno. Dai è un mostro”, ha detto la Alberti. E subito dopo, ricordandosi del microfono quando come detto ormai era tardi: “Come? Sì lei è….oops”. offese che ovviamente non sono passate inosservate tra i telespettatori più social e in poco tempo hanno fatto il giro della rete. In diretta Alfonso Signorini, durante la nomination in confessionale di Barbara, ha concesso alle due donne di scontrarsi e di chiarire quanto accaduto. (Continua ... caffeinamagazine

