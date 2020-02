Formula 1, Aston Martin lascia la Red Bull e si unisce alla Racing Point (Di sabato 1 febbraio 2020) Separazione tra la Red Bull e la Aston Martin. Il marchio britannico nel 2021 prenderà il posto della Racing Point. ROMA – E’ ufficiale la separazione tra la Red Bull e la Aston Martin al termine della stagione. Il binomio andava avanti ormai dal 2016 con una collaborazione che si è rinforzata anche fuori dalla pista negli ultimi anni. La crisi economica del marchio britannico, però, ha portato l’azienda a trovare dei nuovi fondi. La rescissione dell’accordo è coinciso con l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Lawrence Stroll che ha voglia di riportare il brand in Formula 1. Per questo dal 2021 sulla Red Bull non ci sarà più il logo Aston Martin. Il ritorno in Formula 1 della Aston Martin La Aston Martin prepara il ritorno in Formula 1 da protagonista. Dopo quattro anni trascorsi da sponsor, il brand è destinata a diventare a tutti gli ... newsmondo

F7derico : RT @FormulaPassion: #F1: come #Hamilton potrebbe diventare testimonial #AstonMartin - FormulaPassion : #F1: come #Hamilton potrebbe diventare testimonial #AstonMartin - dinoadduci : Grande intrigo Aston Martin: Stroll la salva ma c'è di più... -