È morta Mary Higgins Clark, la "regina della suspense": aveva 92 anni (Di sabato 1 febbraio 2020) Carolyn K. Reidy, amministratore delegato di Simon & Schuster, ha annunciato la scomparsa di Mary Higgins Clark: la scrittrice americana è morta a 92 anni. Conosciuta come "regina della suspense", Mary è una delle scrittrice più amate al mondo. I suoi libri, infatti, hanno venduto oltre 100 milioni di copie. La sua scomparsa ha sconvolto il pianeta: è morta "circondata da familiari e amici" specifica il suo editore. Infine, chiarisce che la morte è avvenuta il 31 gennaio 2020 in Florida per "complicazioni legate all'età". È morta Mary Higgins Clark Tragica scomparsa negli Usa: è morta, all'età di 92 anni, Mary Higgins Clark, autrice di numerosi volumi che hanno venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo. Il suo primo successo lo ottenne nel 1975 con la pubblicazione del suo primo libro: Dove sono i bambini?, che venne ristampato 75

