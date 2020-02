Bob, Coppa del Mondo St. Moritz 2020: Johannes Lochner beffa Friedrich che si consola con la fuga in classifica generale (Di sabato 1 febbraio 2020) Johannes Lochner si esibisce in un ritorno perfetto e domina la tappa di Sankt Moritz (Svizzera) sesto appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 maschile 2019-2020. Dopo aver saltato tre appuntamenti consecutivi, infatti, il ventinovenne nativo di Berchtesgaden ha messo i bastoni tra le ruote al suo grande rivale nel bob a 4, il connazionale Francesco Friedrich che, quest’oggi, si è dovuto accontentare della seconda posizione dopo un filotto di quattro successi consecutivi. Il campione del Mondo in carica, ad ogni modo, si consola con la fuga in classifica generale. A questo punto il tedesco comanda la graduatoria in lungo ed in largo con 1320 punti contro i 1066 di Justin Kripps ed i 1028 di Oskars Kibermanis. La Sfera di Cristallo si deciderà a Sigulda, con le due ultime prove della stagione. Johannes Lochner ha concluso la sua prova sul budello svizzero con il tempo ... oasport

