Beatrice Valli e Fantini dalla Toffanin | un altro figlio in arrivo per la coppia

Marco Fantini chi è : età - carriera e vita privata del compagno di Beatrice Valli : Conosciamo meglio la storia di Marco Fantini: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini nasce a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1991. Inizia a lavorare come cameriere, poi dà il via alla carriera di modello. Partecipa ad Uomini e Donne come corteggiatore […] L'articolo Marco Fantini chi è: età, carriera e vita privata del compagno di Beatrice Valli è ...

Beatrice Valli chi è : età - carriera e vita privata della modella e influencer : Conosciamo meglio la storia di Beatrice Valli: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’influencer e modella Beatrice Valli nasce a Bologna il 14 novembre 1995. Appassionata di moda e spettacolo, comincia la sua carriera in tv nel 2014 partecipando ad Uomini e Donne. Durante il programma di Maria De Filippi incontra il […] L'articolo Beatrice Valli chi è: età, carriera e vita privata della modella e influencer è ...

Beatrice Valli ricoverata d’urgenza in ospedale - cosa è successo all’influencer : L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli qualche tempo fa è stata ricoverata in ospedale in condizioni serie, ma non gravi. La giovane influencer, oggi ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha comunicato attraverso i suoi social il ricovero e ha parlato delle sue condizioni attuali che rimangono per la verità piuttosto misteriose. Leggi anche […] L'articolo Beatrice Valli ricoverata d’urgenza in ospedale, cosa è ...

Beatrice Valli - conoscete il padre di suo figlio? Chi è il calciatore [FOTO] : Conosciuta al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, Beatrice Valli ha incontrato proprio all’interno del programma condotto da Maria De Filippi l’amore. Felicemente legata a Marco Fantini, infatti, i due sono ormai inseparabili e dopo essere diventati genitori di Bianca, sono pronti a diventare di nuovo genitori. Per l’influencer si tratta della […] L'articolo Beatrice Valli, conoscete il padre di suo ...

Beatrice Valli : Marco Fantini - figli - età - incinta : Sta per diventare mamma Beatrice Valli, fidanzata e promessa sposa dell'ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, Marco Fantini.Conosciamola meglio.Nata nel 1995 e proveniente dall'Emilia Romagna, Beatrice diventa nota per la partecipazione alla trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 in qualità di corteggiatrice di Marco Fantini, tronista che era stato corteggiatore di Anna Munafò, ma che poi aveva ...

Beatrice Valli e Marco Fantini gravidanza difficile : “Forse anticiperò il parto” : Questo articolo Beatrice Valli e Marco Fantini gravidanza difficile: “Forse anticiperò il parto” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Beatrice Valli e Marco Fantini sono in dolce attesa, la terza gravidanza dell’influencer si sta dimostrando molto difficile: cosa è successo? Questo pomeriggio, 1 febbraio 2020, torna su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin. ...

Verissimo - gli ospiti della puntata di oggi : Diana Del Bufalo - Cristina Parodi - Beatrice Valli e Marco Fantini : Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 1 febbraio in onda su Canale 5: Diana Del Bufalo, Cristina Parodi, Elena Sofia Ricci, J-Ax e altri (VIDEO) Continua l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per le 16 di oggi, sabato 1 febbraio, su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, sabato 1 febbraio – Ospite Diana ...

Beatrice Valli e Marco Fantini per la prima volta a Verissimo : la romantica storia di questa coppia : Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e saranno per la prima volta, nel pomeriggio di sabato 1 febbraio 2020, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Ma chi sono Beatrice e Marco, com’è nata la loro storia d’amore e perché la gente adora così tanto questa coppia? Partiamo proprio dal principio. Tutto è iniziato a Uomini e Donne dove il bel Fantini si è presentato come tronista. Alla ...

Beatrice Valli - duro sfogo : “Non vivo al meglio questo periodo” : Beatrice Valli si confessa e attacca chi le contesta la sua terza gravidanza che a quanto pare non sta andando nei migliori dei modi.. A 25 anni, la terza gravidanza L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer, non sta vivendo proprio un bel momento. Per chi non è bene informato, ricordiamo che la venticinquenne, […] L'articolo Beatrice Valli, duro sfogo: “Non vivo al meglio questo periodo” proviene da ...

Beatrice Valli giù di morale : “Sogno la serenità di vivermi questa gravidanza al meglio” : Beatrice Valli torna a parlare dei problemi legati alla gravidanza, ecco cosa ha detto su Instagram Si torna a parlare ancora una volta di Beatrice Valli, ex corteggiatrice al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Marco Fantini e Beatrice Valli sono in attesa dell loro secondo figlio, per la Valli si tratta però del terzo figlio, il piccolo Alle è infatti nato da una passata relazione. Di ...

Beatrice Valli contro chi la critica per la terza gravidanza a rischio - : Serena Granato Tra le sue ultime Instagram story, Beatrice Valli ha risposto a chi le contesta di essere giunta ad una terza gravidanza alla sua giovane età e alla luce dei suoi recenti problemi di salute Uno dei volti più discussi nella storia di Uomini e donne è tornata al centro dell'attenzione mediatica per via di un lieto evento. Di recente, Beatrice Valli aveva annunciato di aspettare il suo terzo figlio dalla sua dolce metà, ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli : “Sto molto giù - come vi permettete a giudicarmi?” : U&D news, periodo difficile per Beatrice Valli: la lunga confessione e l’attacco ai detrattori Beatrice Valli avrebbe voluto vivere questa terza gravidanza in maniera più serena, e invece ci sono stati dei problemi che la preoccupano ogni giorno. Nulla di grave, ma comunque pensa e ripensa al fatto che avrebbe potuto godersi con maggiore tranquillità […] L'articolo Uomini e Donne, Beatrice Valli: “Sto molto giù, come vi ...

Beatrice Valli Instagram - gravidanza complicata : «Mi sta buttando un po’ giù» : Ha sempre condiviso traguardi e momenti felici con i followers e non fa ‘sconti’ nemmeno quando si tratta di confidare un periodo piuttosto difficile: Beatrice Valli non ha nascosto al pubblico di Instagram, sempre molto affettuoso nei suoi confronti, di attraversare dei giorni alquanto ‘complicati’. È la gravidanza del terzo figlio a comportare all’ex protagonista di Uomini e Donne qualche problemino fisico che le impedisce di mostrarsi sul ...

Beatrice Valli si sfoga su Instagram : brutto momento per l’influencer : Beatrice Valli è incinta per la terza volta, ma questa gravidanza sembra darle qualche problemino: ecco lo sfogo che preoccupa i fan Beatrice Valli, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.Instagram.com/ValliBeatrice/?hl=it) La bellissima Beatrice Valli, come tutti i suoi fan sicuramente già sapranno, è in dolce attesa, ma questa volta la gravidanza sembra darle qualche problemino di troppo: ecco lo sfogo su Instagram che preoccupa i ...