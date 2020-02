ALESSIO CERCA SUO PADRE GAETANO/ "Abbandonato a 2 anni": pace a C'è posta per te! (Di domenica 2 febbraio 2020) ALESSIO CERCA e ritrova suo PADRE GAETANO a C'è posta per te: "Mi hai Abbandonato quando avevo 2 anni, perché?" ilsussidiario

andreapalazzo2 : RT @WittyTV: Gaetano cerca di spiegare ad Alessio perché non si è mai fatto vivo durante tutti questi anni! Siete tutti sintonizzati su Can… - 03Julss : RT @luvaalessh: Il padre che cerca di spiegare ad Alessio perché se ne adato #cepostaperte - annapiera : C ‘è posta per te Alessio cerca il padre Gaetano -