Under 18: la Meomartini supera il Basket Femminile Stabia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ancora una vittoria per le ragazze Under 18 del G.S. Meomartini che giovedì 30 gennaio ha sconfitto in casa il Basket Femminile Stabia per 53-34. Il primo quarto vedeva la Meomartini partire meglio e portarsi sul 10-0 per poi concludere sul 15-7. Nel secondo periodo erano ancora protagoniste le locali che, grazie ad un parziale di 8-0 negli ultimi 2’30”, allungavano ulteriormente fino ad arrivare al +19 con cui si arrivava all’intervallo lungo. Dopo i 10 minuti di riposo le ragazze del presidente Antonio Chiusolo vincevano 11-9 anche il terzo quarto ed arrivavano alla frazione finale con un vantaggio di 21 punti. L’ultimo periodo vedeva le ragazze di coach Gianfranco Capacchione portarsi anche sul +24(53-29 a 2’40” dalla sirena) prima di subire un parziale di 5-0 che fissava il punteggio sul 53-34. Coach ... anteprima24

alfredosalzano : Under 16 Italia. Convocato Antonio Calzone della Meomartini | Tv7 Benevento - alfredosalzano : Under 18 Italia. Convocato Antonio Calzone della Meomartini | Tv7 Benevento - TV7Benevento : Under 18 Italia. Convocato Antonio Calzone della Meomartini... -